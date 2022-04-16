Москва, , 20:33 — REGNUM Агент 22-летнего российского флангового атакующего защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев заявил, что футболист отказался выступать за сборную Армении по футболу и намерен играть за российскую национальную команду.

Наир Тикнизян Алексей Колчин. © ИА REGNUM

«Сборная Армении периодически обращается к Наиру, чтобы он играл за их сборную. Последний раз обращались несколько недель назад. Но у Тикнизяна пока ничего не поменялось в его решении, он настроен играть за сборную России», — цитирует Клюева издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Наир Тикнизян принял участие в девятнадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые и три красные карточки.

В «Локомотив» Тикнизян перешел 4 августа 2021 года из московского ЦСКА за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 22-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро.