Диспур, Индия, 16 апреля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В результате сильного шторма в штате Ассам на востоке Индии погибли не менее 11 человек, в том числе один ребенок, сообщает 16 апреля телеканал NDTV.

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Сильные грозы и дожди прошли в нескольких районах Ассама 14 и 15 апреля.

«По крайней мере четыре человека погибли во время грозы в доходной деревне Тингконг в округе Дибругарх в пятницу вечером», — сообщили телеканалу в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам (ASDMA).

Еще три человека погибли во время шторма в районе округа Барпета 14 апреля. Среди жертв — 15-летний мальчик, которого ударила молния в районе Голпара. Также 15 апреля три человека погибли в округе Маргарит и столько же в Тинсукия.

«Многие дома и имущество были повреждены во время шторма. Люди укрываются в школах и государственных учреждениях», — уточнил заместитель комиссара Тинсукии Дипу Кумар Дека.

В результате сильного шторма за два дня было повреждено не менее 7378 домов и других учреждений.