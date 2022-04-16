Валенсия, Испания, 16 апреля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. 31-летний российский крайний полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе «летучих мышей» на матч 32-го тура испанской Примеры 2021/22, который пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья».

Steindy Денис Черышев

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Уго Гильямон, Муктар Диакаби, Хосе Луис Гайя, Димитри Фулькье, Урош Рачич, Элдер Кошта, Илайш Мориба, Гонсалу Гедеш, Брайан Хиль, Хуго Дуро.

«Осасуна»: Серхио Эррера, Начо Видаль, Давид Гарсия Субирия, Хосе Анхель Вальдес, Аридан Умпьеррес, Оиер, Хон Монкайола, Лукас Торро, Чими Авила, Анте Будмир, Мануэль Санчес.

В текущем сезоне на счету Дениса Черышева 2 (1+1) очка по системе гол+пас в пятнадцати матчах за «Валенсию» во всех турнирах.