Турин, Италия, 16 апреля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в матче 33-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2021/22 примет «Болонью». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттия Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Лука Пеллегрини, Данило, Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Альваро Мората, Пауло Дибала, Душан Влахович.

«Болонья»: Лукаш Скорупский, Адама Сумаоро, Артур Теате, Гари Медель, Эрон Хики, Роберто Сориано, Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг, Митчелл Дийкс, Риккардо Орсолини, Маркор Арнаутович.

Последний матч «Ювентуса» с «Болоньей», состоявшийся 18 декабря 2021 года в Болонье на стадионе «Ренато Далл’Ара», завершился уверенной победой туринского клуба со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Альваро Мората и Хуан Куадрадо.