Флоренция, Италия, , 19:33 — REGNUM 16 апреля «Фиоретнина» в матче 33-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержала минимальную победу над «Специей» со счетом 1:0 благодаря голу 26-летнего опорного полузащитника сборной Уругвая Лукаса Торрейры на 30-й минуте встречи.

«Фиорентина» vs «Ювентус» — 0:2 Sscnapoli.it

Желтые карточки получили Ридгесиано Хапс, Дэвид Окерек, Софьян Кьюин, Риккардо Соттил, Альфред Дункан, Дор Перец, Лукас Торрейра и Лоренцо Венути. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Росарио Абиссо.

Стартовые составы команды:

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Лоренцо Венути, Игор Жулио, Гаэтано Кастровилли (Софьян Амрабат, 78’), Юсеф Малех (Альфред Дункан, 68’), Лукас Торрейра, Артур Кабрал (Кшиштоф Пентек, 87’), Нанитамо Иконе (Риккардо Соттил, 68’), Николас Гонсалес.

«Венеция»: Ники Маенпяя, Маттиа Кальдара, Пьетро Чеккарони, Алеш Матею, Ридгесиано Хапс, Таннер Тессманн (Маттиа Араму, 56’), Джанлука Бузио (Дор Перец, 87’), Домен Чернигой (Лука Фьордилино, 78’), Томас Генри, Деннис Йонсен (Софьян Кьюин, 46’), Дэвид Окерек (Жан-Пьер Нсаме, 78’).

Эта победа стала для «Фиорентины» семнадцатой в текущем сезоне Серии А. Клуб из Флоренции, набрав 56 очков, поднялся на шестую строчку. «Венеция» с 22-мя очками осталась на предпоследнем девятнадцатом месте.