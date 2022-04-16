Лондон, , 19:28 — REGNUM 16 апреля «Ливерпуль» в матче полуфинала Кубка Англии сезона 2021/22 одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:2. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Первый мяч на девятой минуте встречи забил 22-летний французский защитник Ибраима Конате после передачи Эндрю Робертсона – 0:1. Через восемь минут Садио Мане удвоил преимущество гостей – 0:2. В конце матча Мане оформил дубль и довел счет до разгромного – 0:3. Голевую передачу записали на Тьяго Алькантару. В дебюте второй половины Джек Грилиш сократил отставание «горожан» в счете – 1:3. На 90+1-й минуте полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва забил «гол престижа» — 2:3.

Статистика матча («Манчестер Сити»/ «Ливерпуль»)

Удары 10/10

Удары в створ 6/6

Владение 49%/51%

Угловые 5/3

Нарушения 15/11

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Зак Стеффен, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Натан Аке, Жоау Канселу, Фернандиньо, Филип Фоден, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Габриэль Жезус (Рияд Марез, 83’).

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара (Кертис Джонс, 87’), Наби Кейта (Джордан Хендерсон, 73’), Садио Мане (Диогу Жота, 85’), Мохаммед Салах, Луис Диас (Роберто Фирмино, 85’).