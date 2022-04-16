Майнц, Германия, , 19:22 — REGNUM 16 апреля в Майнце на стадионе «Кофас Арена» футбольный клуб «Майнц-05» в матче тридцатого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 сыграл вничью со «Штутгартом». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Желтые карточки получили Бо Свенссон и Паскаль Штенцель на 45+3-й и 70-й минутах соответственно. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом. Бадштюбнером.

Составы команд:

«Майнц»: Центнер, Белл, Ньякат, Тауэр, Бетью, Стах, Лукоки, Видмер, Кор (Баррейру, 69’), Онисиво (Ингвартсен, 62’), Беркардт.

«Штутгарт»: Мюллер, Мавропанос, Штенцель, Соса, Ито, Антон, Фюрлих (Томми, 83’), Мангала (Мийо, 83’), Мармуш (Тибиди, 58’), Томаш (Массимо, 74’), Калайджич.

«Майнц», набрав 39 очков, обошел «Айнтрахт» и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт» с 28-ю очками остался на шестнадцатом месте.