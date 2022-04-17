Наталья Стрельцова, 17 апреля 2022, 18:02 — REGNUM В Государственном историческом музее открылась выставка «Россия. Дорогами цивилизации». Выставочный проект Исторического музея демонстрирует развитие человеческой цивилизации от древнейших времён до современности.

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция включает уникальные памятники из собрания ГИМ и позволяет по-иному взглянуть на сохранённое тысячелетиями культурное наследие

Алексей Левыкин, директор ГИМ.
Алексей Левыкин, директор ГИМ.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Основная задача юбилейной выставки Исторического музея — представить в экспозиционном пространстве символы тысячелетней истории нашей страны, а также продемонстрировать связь России с основными цивилизационными центрами Евразии», — отметил директор музея Алексей Левыкин.

Выставку открывает зал, где точкой отсчета экспозиции стала витрина с ручным рубилом из древних времен истории человечества. При помощи орудий труда окружающий мир стали преобразовывать и создавать предметы, которые рассказывают о далекой эпохе жизни человека.

Выставка в ГИМ. Рубило. Индия. 600-300 млн лет назад
Выставка в ГИМ. Рубило. Индия. 600-300 млн лет назад
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Статуэтка женщины. Эпоха верхнего палеолита. 22 000 лет назад. Иркутская область, Стоянка Мальта
Маска Шамана. Сибирь. Конец XIX — начало XX века. Железо
Статуэтка женщины. Эпоха верхнего палеолита. 22 000 лет назад. Иркутская область, Стоянка Мальта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Маска Шамана. Сибирь. Конец XIX — начало XX века. Железо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Череп быка. Кемеровская область. Поздний плейстоцен. Кость 50 000 — 40 000 лет назад
Череп быка. Кемеровская область. Поздний плейстоцен. Кость 50 000 — 40 000 лет назад
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В зале античной цивилизации расположены предметы из истории будущей Европы. Благодаря греческому, а затем и римскому освоению Средиземноморского региона и расширению торговых связей появились языки международного общения — койне, были изобретены первые монеты из металла. В зале размещена модель трюма корабля с глиняными амфорами, монеты, которые были в обращении в IV веке до нашей эры. Здесь же расположен папирус эпохи эллинизма.

Парковый светильник. Италия. I–II вв. Мрамор. Светильник выполнен в виде Силена с открытой пастью. Внизу баранья голова. По бокам — бараньи ноги. Вероятно, находился в саду знатного римлянина.
Парковый светильник. Италия. I–II вв. Мрамор. Светильник выполнен в виде Силена с открытой пастью. Внизу баранья голова. По бокам — бараньи ноги. Вероятно, находился в саду знатного римлянина.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Чаша. Византия VI–VIII вв.
Чаша. Византия VI–VIII вв.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фриз с двумя павлинами. Италия. VI–VII вв. Мрамор
Фриз с двумя павлинами. Италия. VI–VII вв. Мрамор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Письмо II–III вв. Папирус и приказ 301 г.
Письмо Аврелия Максимиана к Аврелию Апиону. III век. Папи
Письмо II–III вв. Папирус и приказ 301 г.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Письмо Аврелия Максимиана к Аврелию Апиону. III век. Папи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Хлудовская псалтырь. Византия, Константинополь
Хлудовская псалтырь. Византия, Константинополь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плита с рельефным изображением Марии Магдалины. X век
Стенка саркофага. Италия. IV в.
Плита с рельефным изображением Марии Магдалины. X век
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Стенка саркофага. Италия. IV в.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Терракотовые статуэтки
Терракотовые статуэтки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Статуя Афродиты, II век до н. э. Краснодарский край, Кепы
Статуя Афродиты II век до н. э. Краснодарский край, Кепы
Статуя Афродиты, II век до н. э. Краснодарский край, Кепы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Статуя Афродиты II век до н. э. Краснодарский край, Кепы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гюбер Робер. Пейзаж с храмом и двумя скульптурами
Джованни Баттиста Пиронези. Руины Акведука Нерона.
Гюбер Робер. Пейзаж с храмом и двумя скульптурами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Джованни Баттиста Пиронези. Руины Акведука Нерона.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тарные амфоры VI–I вв. до н. э.
Тарные амфоры VI–I вв. до н. э.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Наследие Римской империи сменяет искусство Византии. В зале расположены церковные книги, православные иконы святых. Христианизация способствовала не только укреплению авторитета Древней Руси на международной арене, но и сыграла важную роль в развитии древнерусской культуры и искусства.

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плита с изображением Георгия Победоносца
Плита с изображением Георгия Победоносца
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция расположена по спирали. В тупиковом зале расположились предметы, связанные темой войны. Это различные памятники военной истории человечества. Среди них представлен стол с Тегеранской конференции, который призван напомнить о том, что только переговоры могут помочь преодолеть глубинные разногласия и принять важные решения, от которых зависят судьбы народов.

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Часть мебельного гарнитура, использовавшегося для переговоров в ходе Тегеранской конференции. Стол разобранный, круглый, со столешницей из четырех частей. СССР. Первая половина ХХ в.
Часть мебельного гарнитура, использовавшегося для переговоров в ходе Тегеранской конференции. Стол разобранный, круглый, со столешницей из четырех частей. СССР. Первая половина ХХ в.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шахматы. Китай. Последняя четверть XIX — нач. XX века. Дерево. 29 фигур в лакированном ящике-доске
Шахматы. Китай. Последняя четверть XIX — нач. XX века. Дерево. 29 фигур в лакированном ящике-доске
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следующий зал выставки связан со сложением централизованных государств. Неотъемлемой частью этого процесса является законодательная деятельность, которая направлена на поддержание порядка внутри страны и дальнейшего развития общества.

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рукопись романа Вальтера Скотта «Талисман»
Рукопись романа Вальтера Скотта «Талисман»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посмертная маска Петра I
Посмертная маска Петра I
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция заканчивается темой, связанной с освоением космоса. Земной и небесный глобусы, а также мягкий скафандр, расположенный как бы в невесомости, в витрине, похожей на иллюминатор корабля, и другие предметы, связанные с темой.

Выставка в ГИМ. Россия. Дорогами цивилизации
Выставка в ГИМ. Россия. Дорогами цивилизации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Скафандр космический аварийно-спасательный «СоколоК1981»
Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скафандр космический аварийно-спасательный «СоколоК1981»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Книга «Вселенная открытый океан» В. Николаева-Терешкова
Выставка в ГИМ. Стартовый ключ. СССР. 1980
Книга «Вселенная открытый океан» В. Николаева-Терешкова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка в ГИМ. Стартовый ключ. СССР. 1980
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Россия. Дорогами цивилизации» проходит с 15 апреля по 15 августа 2022 года в Историческом музее в здании по адресу: площадь Революции д. 2/3.