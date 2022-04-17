17 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 18:02 — REGNUM В Государственном историческом музее открылась выставка «Россия. Дорогами цивилизации». Выставочный проект Исторического музея демонстрирует развитие человеческой цивилизации от древнейших времён до современности.

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция включает уникальные памятники из собрания ГИМ и позволяет по-иному взглянуть на сохранённое тысячелетиями культурное наследие

Алексей Левыкин, директор ГИМ. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Основная задача юбилейной выставки Исторического музея — представить в экспозиционном пространстве символы тысячелетней истории нашей страны, а также продемонстрировать связь России с основными цивилизационными центрами Евразии», — отметил директор музея Алексей Левыкин.

Выставку открывает зал, где точкой отсчета экспозиции стала витрина с ручным рубилом из древних времен истории человечества. При помощи орудий труда окружающий мир стали преобразовывать и создавать предметы, которые рассказывают о далекой эпохе жизни человека.

Выставка в ГИМ. Рубило. Индия. 600-300 млн лет назад Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Статуэтка женщины. Эпоха верхнего палеолита. 22 000 лет назад. Иркутская область, Стоянка Мальта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Маска Шамана. Сибирь. Конец XIX — начало XX века. Железо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Череп быка. Кемеровская область. Поздний плейстоцен. Кость 50 000 — 40 000 лет назад Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В зале античной цивилизации расположены предметы из истории будущей Европы. Благодаря греческому, а затем и римскому освоению Средиземноморского региона и расширению торговых связей появились языки международного общения — койне, были изобретены первые монеты из металла. В зале размещена модель трюма корабля с глиняными амфорами, монеты, которые были в обращении в IV веке до нашей эры. Здесь же расположен папирус эпохи эллинизма.

Парковый светильник. Италия. I–II вв. Мрамор. Светильник выполнен в виде Силена с открытой пастью. Внизу баранья голова. По бокам — бараньи ноги. Вероятно, находился в саду знатного римлянина. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чаша. Византия VI–VIII вв. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фриз с двумя павлинами. Италия. VI–VII вв. Мрамор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Письмо II–III вв. Папирус и приказ 301 г. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Письмо Аврелия Максимиана к Аврелию Апиону. III век. Папи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Хлудовская псалтырь. Византия, Константинополь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Плита с рельефным изображением Марии Магдалины. X век Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Стенка саркофага. Италия. IV в. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Терракотовые статуэтки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Статуя Афродиты, II век до н. э. Краснодарский край, Кепы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Статуя Афродиты II век до н. э. Краснодарский край, Кепы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гюбер Робер. Пейзаж с храмом и двумя скульптурами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Джованни Баттиста Пиронези. Руины Акведука Нерона. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тарные амфоры VI–I вв. до н. э. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Наследие Римской империи сменяет искусство Византии. В зале расположены церковные книги, православные иконы святых. Христианизация способствовала не только укреплению авторитета Древней Руси на международной арене, но и сыграла важную роль в развитии древнерусской культуры и искусства.

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Плита с изображением Георгия Победоносца Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция расположена по спирали. В тупиковом зале расположились предметы, связанные темой войны. Это различные памятники военной истории человечества. Среди них представлен стол с Тегеранской конференции, который призван напомнить о том, что только переговоры могут помочь преодолеть глубинные разногласия и принять важные решения, от которых зависят судьбы народов.

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Часть мебельного гарнитура, использовавшегося для переговоров в ходе Тегеранской конференции. Стол разобранный, круглый, со столешницей из четырех частей. СССР. Первая половина ХХ в. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Шахматы. Китай. Последняя четверть XIX — нач. XX века. Дерево. 29 фигур в лакированном ящике-доске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следующий зал выставки связан со сложением централизованных государств. Неотъемлемой частью этого процесса является законодательная деятельность, которая направлена на поддержание порядка внутри страны и дальнейшего развития общества.

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рукопись романа Вальтера Скотта «Талисман» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посмертная маска Петра I Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция заканчивается темой, связанной с освоением космоса. Земной и небесный глобусы, а также мягкий скафандр, расположенный как бы в невесомости, в витрине, похожей на иллюминатор корабля, и другие предметы, связанные с темой.

Выставка в ГИМ. Россия. Дорогами цивилизации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка в ГИМ. «Россия. Дорогами цивилизации» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Скафандр космический аварийно-спасательный «СоколоК1981» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книга «Вселенная открытый океан» В. Николаева-Терешкова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка в ГИМ. Стартовый ключ. СССР. 1980 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Россия. Дорогами цивилизации» проходит с 15 апреля по 15 августа 2022 года в Историческом музее в здании по адресу: площадь Революции д. 2/3.