Reuters: Рост России в Арктике беспокоит Норвегию и НАТО

Анна Горохова, , 20:53 — REGNUM

Солнце над архипелагом Шпицберген не появляется в течение четырех месяцев в году, а из-за сильного холода не растут деревья. Но Норвегия, обладающая суверенитетом над Шпицбергеном, опасается, что напряженные отношения между Россией и Западом и растущий интерес к маршрутам и ресурсам Арктики могут превратить этот участок земли в форпост, пишет сегодня, 2 октября, Reuters.

Норвегия призывает своих партнеров по НАТО сосредоточить свое внимание на коллективной обороне территории, а не на интервенциях за ее пределами. Вскоре Норвегия станет центральной площадкой Trident Juncture — крупнейших с 2002 года военных учений НАТО.

В течение двух недель с 25 октября 40 000 военнослужащих из 30 стран проведут воздушные, морские и сухопутные операции от Финляндии и Балтийского моря на востоке до Исландии на западе. Штабные учения с участием командиров и их штабов пройдут с 14 по 23 ноября.

Осло также убедило Вашингтон увеличить количество американских морских пехотинцев, присутствующих в Норвегии, более чем в два раза. В следующем году 700 военных отправятся в норвежский Тромсе, более близкий к России, чем база морских пехотинцев в центральной Норвегии.

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«Нет никаких оснований полагать, что рост напряженности может начаться именно в Арктике, но он может легко закончиться здесь, если начнется в другом месте, — сообщила Reuters министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде. — И это, конечно, связано с тем, что Россия наращивает свой военный потенциал, особенно на Кольском полуострове», — сказала она на Ню-Олесунне, исследовательской станции на Шпицбергене, который является самым северным постоянным поселением в мире.

Норвегия имеет 196-километровую сухопутную границу с Россией, а главная база Северного флота России расположена в Североморске, примерно в 100 км от границы с Норвегией на Кольском полуострове. Регион усеян военно-морскими базами и закрытыми военными зонами.

НАТО опасается, что наращивание российской военной мощи в Арктике, которое продолжается в Арктике с 2008 года и включает создание новых военных баз и возобновление работы уже существующих, может привести к сокращению свободы судоходства стран-членов альянса.

Россия, которая провела свои крупнейшие военные маневры со времен холодной войны в Восточной Сибири в сентябре (учения «Восток-2018» — прим. ИА REGNUM ), также продемонстрировала обеспокоенность по поводу военной ситуации в Норвегии. Отправку большего числа американских морских пехотинцев Россия расценила как недружественный акт, который может иметь «последствия».

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«Это делает Норвегию менее предсказуемой и может вызвать рост напряженности, спровоцировав гонку вооружений и дестабилизизацию ситуации в Северной Европе», — говорится в заявлении российского посольства на его странице в Facebook.

Российские интересы

Норвегия тем временем наращивает на Шпицбергене экономическую активность. Традиционная промышленность Шпицбергена — добыча угля — не является прибыльной, поэтому Осло стимулирует туристические потоки, научные исследования и рыболовный промысел.

Россия также заинтересована в Шпицбергене. В соответствии с договором 1920 года, который предоставляет Норвегии суверенитет над архипелагом, граждане всех стран, подписавших договор, могут обосноваться там без норвежской визы. Относится это и к россиянам.

На Шпицбергене зарегистрировано 467 россиян, а в городе Баренцбург десятилетиями действовала российская угледобывающая компания (ФГУП «Арктикуголь» — прим. ИА REGNUM ). Другое российское поселение — Пирамида — сейчас заброшено, но привлекает туристов как советский город-призрак.

3 Smtunli Баренцбург

Норвегия в ответ на наращивание российской военной мощи увеличила свои силы: заказала четыре новых подводных лодки у германского концерна ThyssenKrupp, 52 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin и восстанавливает инфраструктуру для их поддержки. На военной базе в регионе Финнмарк, граничащем с Россией, Осло обосновало кавалерийский батальон в составе 400 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не станет угрожать ни одному государству Арктического региона и принимает вышеназванные меры для гарантии своей безопасности.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на сайте Минобороны РФ отметил, что Россия «восстановила свое присутствие в стратегических регионах Северного Ледовитого океана и обеспечила безопасность своей экономической деятельности».

К концу текущего года Северный флот будет принимать вооружение и технику, в том числе пять военных кораблей, 15 самолетов и 62 радиолокационных объекта и комплексы ПВО. Об этом в августе заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Кроме того, войска береговой обороны снабжаются тремя береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». Модернизируются и строятся новые военные аэродромы. МИД России не ответил на запрос Reuters о комментарии.

США «начинают свою игру»

США также придают все большее значение Арктике, особенно по мере того, как глобальное потепление открывает новые морские пути и доступ к запасам нефти и полезных ископаемых.

«Конечно, Америка начала свою игру в Арктике. В этом нет никаких сомнений», — сказал в этом году министр обороны США Джеймс Мэттис. Мэттис посетил Норвегию в июле для переговоров с Серейде и министром обороны Франком Бакке-Йенсеном.

В 2010 году Осло и Москва достигли договоренностей по поводу морской границы (Россия пошла на уступки в споре с Норвегией, отдав «лишних» 60−80 тысяч км2 — прим. ИА REGNUM ), что способствовало бы разведке нефти и газа, а также получению безвизовых разрешений въездов для жителей приграничных районов.

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Но после ситуации с Крымом норвежские военные и чиновники все чаще выражают озабоченность, в том числе по поводу того, что Россия имитирует бомбардировки норвежских целей и использует более тихие подводные лодки, которые труднее обнаружить.

Норвегия также обеспокоена тем, что Россия сможет блокировать передвижение войск или подкрепление НАТО, взяв под свой контроль Фареро-Исландский рубеж — линию противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Выступая в августе по поводу прибытия немецких войск, танков и техники для маневров Trident Juncture, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен сказал, что глобальная и региональная среда безопасности коренным образом изменилась.