Лондон, , 17:19 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» «Манчестер Сити» в матче полуфинала Кубка Англии сезона 2021/22 примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Зак Стеффен, Джон Стоунс, Натан Аке, Жоау Канселу, Александр Зинченко, Бернарду Силва, Фернандиньо, Филип Фоден, Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Джек Грилиш.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккен, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Наби Кейта, Мохаммед Салах, Луис Диас, Садио Мане.

В последний раз «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» играли между собой 10 апреля в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2, а забитыми мячами отметились Кевин Де Брёйне, Габриэль Жезус, Диогу Жота и Садио Мане.