Кальяри, Италия, , 15:44 — REGNUM 16 апреля в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена» «Кальяри» в матче 33-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Сассуоло». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Футбольный клуб «Сассуоло» Sassuolocalcio.it

Единственный мяч на 42-й минуте встречи забил 26-летний итальянский крайний полузащитник Алессандро Дейола после передачи Рэзвана Марина. Желтые карточки получили Руан, Маттео Ловато, Хамед Траоре и Гастон Перейра. На матче работала бригада арбитров во главе с Давиде Массой.

Стартовые составы команд:

«Кальяри»: Алессио Краньо, Джорджо Альтаре, Андреа Карбони, Маттео Ловато, Рэзван Марин, Рауль Белланова (Габриэле Дзаппа, 87’), Алессандро Дейола (Марко Рог, 68’), Альберто Грасси (Даниэле Базелли 74’), Далберт, Бальде Кейта (Леандро Павелотти, 68’), Жоау Педро (Гастон Перейро, 87’).

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Влад Кирикееш, Джереми Толян (Руан, 21’), Джанмарко Феррари, Гиоргос Кириакопулос (Эмиль Сейде, 66’), Максим Лопес, Давиде Фраттези (Филип Джуричич, 82’), Джакомо Рспадори, Хамед Траоре, Грегуар Дефрель (Рожерио, 66’), Джанлука Скамакка (Матеус Энрике, 82’).

«Кальяри», одержав шестую победу в сезон, набрал 28 очков и укрепился на семнадцатой позиции в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 46-ю очками остался на девятом месте.