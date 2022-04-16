Москва, 16 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. На данный момент в больницах на стационарном лечении остаются четыре человека, которые пострадали в результате обстрела вертолетами киевских боевиков поселка Климово Брянской области, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом 16 апреля рассказал журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По состоянию на 14:30 (мск) 16 апреля из восьми пострадавших в ходе инцидента в поселке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся еще четыре человека», — сказал он.

Также Кузнецов уточнил, что мальчик 2020 года рождения получил при обстреле проникающее ранение головы и находится в реанимации в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве и добавил, что женщины 1948 года рождения с травматической ампутацией голени также находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка, по пер. Чубаря, подросток получил ранение.