Воронеж, , 13:55 — REGNUM Бойцы отряда специального назначения воронежского управления Росгвардии вернулись домой после выполнения задач в рамках специальной военной операции 16 апреля. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Машина Росгвардии Дарья Драй © ИА REGNUM

«Особенный день сегодня для Воронежской области. Бойцы отряда спецназначения нашей Росгвардии вернулись из Украины после успешного выполнения всех боевых задач», — написал Гусев.

Глава региона разместил видео проезда колонны автомобилей с воронежскими бойцами по улицам Воронежа.

«Спасибо, что живые, парни. Спасибо за подвиг и добро пожаловать домой. Вас ждут семьи, заслуженные награды и новые звания. Мы всегда готовы поддержать вас и ваших родных», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Российская Федерация проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и демилитаризации и денацификации Украины.