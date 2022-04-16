Воронеж, 16 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Бойцы отряда специального назначения воронежского управления Росгвардии вернулись домой после выполнения задач в рамках специальной военной операции 16 апреля. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина Росгвардии

«Особенный день сегодня для Воронежской области. Бойцы отряда спецназначения нашей Росгвардии вернулись из Украины после успешного выполнения всех боевых задач», — написал Гусев.

Глава региона разместил видео проезда колонны автомобилей с воронежскими бойцами по улицам Воронежа.

«Спасибо, что живые, парни. Спасибо за подвиг и добро пожаловать домой. Вас ждут семьи, заслуженные награды и новые звания. Мы всегда готовы поддержать вас и ваших родных», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Российская Федерация проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и демилитаризации и денацификации Украины.