Москва, 16 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Ряд российских бизнесменов, включая Павла Дурова и Игоря Бухмана, на протяжении последних месяцев просят не называть их гражданами России. Об этом 16 апреля сообщает издание Forbes.

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По информации источника, после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины власти США, Британии и Евросоюза ввели антироссийские санкции также и против бизнесменов из РФ, заморозив их бизнес, выследив их суперяхты и остановив их самолеты.

«Поэтому неудивительно, что в последние годы – и особенно в последние месяцы – Forbes заметил растущую тенденцию: многие миллиардеры, имеющие связи с Россией, очень, очень не хотят, чтобы их называли русскими», — говорится в материале издания.

Также отмечается, что, по данным Forbes, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров захотел, чтобы стало известно, что в 2021 году он стал французским гражданином.

При этом добавляется, что также просили не называть их российскими бизнесменами сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман, соучредитель цифрового банка Revolut Ник Стронский и некоторые другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о запрете с 17 апреля на заход в румынские порты судов под флагом России приняли власти Румынии.