Дуров и Бухман попросили не называть их бизнесменами из России – Forbes
Москва, 16 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Ряд российских бизнесменов, включая Павла Дурова и Игоря Бухмана, на протяжении последних месяцев просят не называть их гражданами России. Об этом 16 апреля сообщает издание Forbes.
По информации источника, после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины власти США, Британии и Евросоюза ввели антироссийские санкции также и против бизнесменов из РФ, заморозив их бизнес, выследив их суперяхты и остановив их самолеты.
«Поэтому неудивительно, что в последние годы – и особенно в последние месяцы – Forbes заметил растущую тенденцию: многие миллиардеры, имеющие связи с Россией, очень, очень не хотят, чтобы их называли русскими», — говорится в материале издания.
Также отмечается, что, по данным Forbes, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров захотел, чтобы стало известно, что в 2021 году он стал французским гражданином.
При этом добавляется, что также просили не называть их российскими бизнесменами сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман, соучредитель цифрового банка Revolut Ник Стронский и некоторые другие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о запрете с 17 апреля на заход в румынские порты судов под флагом России приняли власти Румынии.