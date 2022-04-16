Бухарест, 16 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Решение о запрете с 17 апреля на заход в румынские порты судов под флагом России приняли власти Румынии. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба морской администрации страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

«С 00:00 часов (совпадает с мск) 17 апреля 2022 года запрещается заход в румынские порты любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что исключение будет сделано для тех судов, которые нуждаются в помощи и ищут место убежища, нуждаются в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.

При этом эти ограничения не будут распространяться на суда, везущие на территорию Евросоюза газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, некоторые химпродукты, несанкционные фармацевтические товары, продовольствие, сельхозпродукцию, удобрения, ядерное топливо и оборудование для АЭС, уголь и другие виды ископаемого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поставка очередной партии российских ЗРК С-400 в Индию, запланированная на июнь 2022 года, может задержаться на месяц.