Киев, 16 апреля 2022, 10:49 — REGNUM Российскими средствами ПВО в 15 км южнее н.п. Изюм сбит в воздухе украинский самолёт Су-25. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Также силами ВС РФ уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.
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