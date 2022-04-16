Волгоград, , 10:46 — REGNUM Уголовное дело возбудили следственные органы в отношении водителя катера, перевернувшегося на Волге в Волгоградской области вечером 15 апреля, об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 16 апреля.

Следственный комитет Sledcom.ru

По подозрению в совершении преступления задержан спасатель Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения».

Как полагает следствие, вечером 15 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя служебным маломерным судном с пятью пассажирами на борту, столкнулся с бакеном. В результате катер перевернулся, все оказались в воде.

В результате происшествия погиб мужчина 1981 года рождения, четыре человека находятся в больнице. Продолжаются поиски мальчика 2010 года рождения.

Водитель судна задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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