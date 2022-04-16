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Экс-куратор СБУ сообщил об уголовниках в «Правом секторе»*
*запрещённая в России организация
Киев,
16 апреля 2022, 09:33 — REGNUM Офицер СБУ, экс-куратор «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в СБУ раскрыл российским силовикам информацию о боевиках в Херсонской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на документы с личными данными.
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Согласно документам, среди участников 12-го запасного батальона Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были участники карательной операции в Донбассе. Также среди бойцов есть уголовники, и наркоманы.
Дислоцировался батальон по адресу село Плодовое, Каховский район, Херсонская область. Численность формирования составляла порядка 30 человек, 10 из которых обычно находились на базе.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.