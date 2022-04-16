* запрещённая в России организация

Киев, 16 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Офицер СБУ, экс-куратор «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в СБУ раскрыл российским силовикам информацию о боевиках в Херсонской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на документы с личными данными.

Ssu.gov.ua СБУ

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Согласно документам, среди участников 12-го запасного батальона Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были участники карательной операции в Донбассе. Также среди бойцов есть уголовники, и наркоманы.

Дислоцировался батальон по адресу село Плодовое, Каховский район, Херсонская область. Численность формирования составляла порядка 30 человек, 10 из которых обычно находились на базе.