Экс-куратор СБУ сообщил об уголовниках в «Правом секторе»*
Киев, 16 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Офицер СБУ, экс-куратор «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в СБУ раскрыл российским силовикам информацию о боевиках в Херсонской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на документы с личными данными.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»
Согласно документам, среди участников 12-го запасного батальона Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были участники карательной операции в Донбассе. Также среди бойцов есть уголовники, и наркоманы.
Дислоцировался батальон по адресу село Плодовое, Каховский район, Херсонская область. Численность формирования составляла порядка 30 человек, 10 из которых обычно находились на базе.