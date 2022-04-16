Тегеран, 16 апреля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. 15 апреля официальный представитель МИД ИранаСаид Хатибзаде заявил, что британский план принудительной депортации лиц, ищущих убежища, в Руанду направлен на то, чтобы Великобритания уклонилась от своих международных обязательств, что противоречит духу и тексту международных конвенций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

«Британский план переложить свою ответственность перед беженцами на плечи третьей страны подвергает беженцев нарушениям прав, упомянутых в конвенциях о беженцах и соглашениях по правам человека, полностью игнорируя человеческие и моральные соображения», — отметил Хатибзаде.

Представитель министерства иностранных дел Ирана отверг объективацию беженцев, применение насилия и унизительные действия, которые нарушают человеческое достоинство, и сослался на то, что Исламская Республика Иран принимает миллионы беженцев.

«Исламская Республика Иран принимает миллионы беженцев, особенно из Афганистана, соблюдая при этом человеческие и гуманитарные соображения и получая минимальную иностранную помощь, что неоднократно признавалось и одобрялось международными институтами, занимающимися делами беженцев», — заключил Хатибзаде.