Берлин, , 07:03 — REGNUM Сумму в размере €3 млрд решило выделить правительство Германии для строительства четырех плавучих терминалов, принимающий сжиженный природный газ (СПГ), 15 апреля сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на письмо министерства финансов ФРГ председателю бундестага Барбелю Басу.

Программа строительства рассчитана на десять лет. По сведениям журналистов, ведомство уже выделило средства, что было сделано без необходимой предварительной консультации с немекцким парламентом. В минфине пояснили, такое порядок объясняется «уважительными причинами», связанными с уменьшением зависимости Германии от поставок природного газа из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер заявил, что ФРГ будет зависеть от российского голубого топлива по меньшей мере еще два года.

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