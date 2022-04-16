Манила, 16 апреля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Общее число жертв, пострадавших в результате стихийных бедствий, вызванных тропическим штормом «Меги» на Филиппинах, выросло до 167 человек, сообщает пресс-служба филиппинского национального совета по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Godunderstands.americanbible.org Шторм

По новым данным, в результате шторма погибли 167 человек, еще 110 до сих пор числятся пропавшими без вести. Также восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что наибольшее число людей погибло в районе Восточный Висайи — там от стихийных бедствий умер 151 житель.

Всего стихия затронула более 1,93 млн жителей Филиппин. При этом 348,3 тыс. человек пришлось эвакуировать из зоны бедствия в пункты временного размещения, еще 32,9 тыс. человек эвакуировались самостоятельно. Повреждения получили 10,3 тыс. домов, 240 дорог и девять мостов. Ущерб от стихийных бедствий оценивается в сумму 709,5 тыс. филиппинских песо (около $13,5 тыс).