Берлин, 16 апреля, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Разобщением и расколом в стране грозит обернуться введение эмбарго на поставки российского газа в Германию. Заявление об этом сделал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в опубликованном 16 апреля интервью медиагруппе Funke.

Michael Brandtner Роберт Хабек

По мнению вице-канцлера, немедленный запрет на поставки российского газа грозит Германии социальным недовольством и расколом. Поэтому, если есть цель навредить президенту России Владимиру Путину, то санкционные меры должны быть тщательно подготовлены и продуманы.

Также министр выступил против добычи сланцевого газа в Германии методом фрекинга. Это, по словам Хабека, сложно с точки зрения водного законодательства страны, так как может крайне негативно сказаться на окружающей среде. Кроме того, вице-канцлер отметил, что в Германии на сегодняшний день нет компаний, которые хотели бы заниматься таким способом добычи газа, а газовые месторождения, где можно добывать топливо традиционным способом, в стране уже исчерпаны.

При этом Хабек отметил, что Германия уже хорошо продвинулась в вопросе снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России. В настоящее время в стране полным ходом идёт строительство терминалов для приёма сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-канцлер Германии Хабек призвал жителей Германии к экономии энергии и топлива, чтобы внести вклад в сокращение зависимости ФРГ от России.