Лондон, , 12:07 — REGNUM Британский актёр Хью Грант подал в суд на издание The Sun. Об этом пишет портал The Guardian 15 апреля.

Хью Грант Кадр из интервью GQ

По мнению Гранта, издание незаконно раздобыло данные его телефона в 2000-х годах. Представители The Sun, в свою очередь, отрицают обвинения в свою сторону.

Ранее во взломе своих устройств издание The Guardian обвинил ряд знаменитостей. Так, в числе пострадавших оказались боксёр Джо Кальзаге, министр Зак Голдсмит, футбольный менеджер Алан Пардью и другие.

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