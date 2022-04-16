Лондон, 16 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Британский актёр Хью Грант подал в суд на издание The Sun. Об этом пишет портал The Guardian 15 апреля.

Кадр из интервью GQ Хью Грант

По мнению Гранта, издание незаконно раздобыло данные его телефона в 2000-х годах. Представители The Sun, в свою очередь, отрицают обвинения в свою сторону.

Ранее во взломе своих устройств издание The Guardian обвинил ряд знаменитостей. Так, в числе пострадавших оказались боксёр Джо Кальзаге, министр Зак Голдсмит, футбольный менеджер Алан Пардью и другие.