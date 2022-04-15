Тирана, 15 апреля, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Государственный министр Албании по отношениям с парламентом Элиса Спиропали 15 апреля прокомментировала арест президента Албании Эди Рамы полицейскими ФРГ.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявила, что «работники авиакомпании не знали, с кем имели дело» и испытывали значительный стресс из-за пандемии, а затем в компании извинились за их действия.

Премьер-министр Албании отказался выполнить требование экипажа самолета немецкой авиакомпании Lufthansa и надеть медицинскую маску. Событие произошло уже несколько месяцев назад, но получило распространенность в албанских СМИ лишь теперь.