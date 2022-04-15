Кабул, , 22:33 — REGNUM Семья из уезда Вата-Пур афганской провинции Кунар, восемь лет назад потерявшая 14 человек в результате удара беспилотника, теперь требует компенсации от США, сообщает 15 апреля TOLOnews.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польза» от прибытия иностранцев для нас в том, что мой брат, мой племянник, моя мать, моя сестра, моя племянница — 14 членов моей семьи были убиты», — рассказал Сафир Хан, член семьи погибших.

В семье также утверждают, что после атаки американские военные забрали с собой их раненую шестилетнюю дочь, и у них нет никакой информации о ее дальнейшей судьбе.

«Не у кого спросить, что стало с девочкой. Мы много возмущались, но нас никто не слышал», — отметил Сафир Хан.

По его словам, авиаудар был нанесен, когда семья направлялась на автомобиле в свою деревню из Асадабада, столицы Кунара.

Как указывает издание, согласно официальным данным ООН, за последние 13 лет в Афганистане более 19 тысяч мирных жителей были убиты и более 35 тысяч ранены, при этом ни одна из пострадавших семей не получила никаких компенсаций.