Москва, 15 апреля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. За день Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по 10 военным объектам украинских нацистов, сообщил 15 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что удары наносились высокоточными ракетами воздушного базирования.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 10 объектов противника. Среди них уничтожены: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск, в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка — два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения», — сказал он.

Кроме того, Конашенков указал, что в районах населенных пунктов Парутино и Николаев поражены украинские склады боеприпасов, а в населённых пунктах Ясеновое и Сребное подверглись ударам места размещения националистических вооружённых формирований.