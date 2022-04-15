Екатеринбург, , 20:19 — REGNUM В Свердловской области ресторатор Иван Зайченко покидает региональное Законодательное собрание. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Заксобрание Свердловской области Zsso.ru

По его словам, он уже написал соответствующее заявление. Это связано с тем, что с современных условиях он не видит возможности выполнить свои предвыборные обещания.

«Очень прошу вас простить меня за это решение. С сегодняшнего дня я полностью вне политики», — написал Зайченко.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатом он стал в сентябре 2021 года. Его избрали по списку партии «Новые люди».