Берлин, 15 апреля 2022, 18:57 — REGNUM Немецкое информационное агентство Spiegel 15 апреля сообщило о том, что премьер-министр Албании Эди Рама был задержан федеральной полицией Германии за отказ надеть маску в салоне самолета Lufthansa во Франкфурте.
По версии немецких журналистов, албанский политик спровоцировал скандал на борту самолета и отказался выполнить требования пилота.
В офисе Рамы заявили, что инцидент был отчасти спровоцирован некорректным поведением одного из членов экипажа.
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