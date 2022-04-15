Москва, 15 апреля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В качестве ответной меры на недружественный шаг ЕС – высылку 19 российских дипломатов – в России объявлены persona nоn grata 18 сотрудников представительства Евросоюза в РФ, сообщили 15 апреля в пресс-службе МИД страны.

ИА REGNUM МИД России

О решении Москвы было объявлено лично главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру, вызванному сегодня в МИД России.

Дипломату выразили «решительный протест по поводу необоснованного объявления» 5 апреля persona nоn grata 19 сотрудников российского постпредства при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию РФ в ближайшее время», — сообщили в российском ведомстве.

МИД России указал европейскому представителю на то, что Москва воспринимает недружественные шаги Брюсселя как «последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества».

Напомним, о решении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля выслать из Евросоюза 19 сотрудников российского постпредства было объявлено 5 апреля с формулировкой «за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».