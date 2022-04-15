Стокгольм, 15 апреля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Парламентские партии Швеции пришли к общему пониманию, что системе здравоохранения страны нужно больше ресурсов. Однако такие вопросы, как приватизация медсектора и право выбора пациента, в какую государственную поликлинику ему стоит обращаться, по-прежнему являются водоразделом в риксдаге. Об этом 15 апреля написала газета SvD.

Медицина

Министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен считает, что власти Стокгольма слишком далеко зашли с приватизацией медсектора и говорит, что требования к частным поставщикам медицинских услуг должны быть ужесточены.

«Мы должны восстановить демократический контроль над социальной сферой и изучить, на что используются деньги налогоплательщиков. Мы должны удостовериться, что они идут на медицину, а не в чей-то карман в виде прибыли», — сказала министр в разговоре с изданием.

По словам же представителя по социальной политики главной оппозиционной партии «Умеренных» Камиллы Уолтерссон Грёнвалл, пациенты по-прежнему должны иметь возможность выбирать между разными поставщиками медицинских услуг.