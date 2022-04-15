Москва, , 15:47 — REGNUM Возвращать желаемое отношение к нам как к народу будет очень тяжело, но мы его вернём, если станет меньше начётничества и больше конкретных действий в наказание за русофобию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 апреля, комментируя высказывания главы совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева.

Валерий Фадеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Фадеев заявил, что ООН, ОБСЕ и иные международные организации недостаточно реагируют на факты русофобии, а русские «оказались в положении травимого народа».

«Странные вещи говорит глава Совета по правам человека при президенте: «Мы привыкли к лакированному представлению о Западе». Кто это, интересно, у нас к такому представлению привык? Да, в конце 1980-х годов гражданам СССР попытались такой образ навязать, часть так называемой «интеллигенции» на него купилась, но очень быстро всё это было развеяно: наступили 1990-е. Только совсем глупому человеку тогда не было понятно, что то, что Ельцин и его команда творили тогда с русским и другими народами нашей страны — это и есть Запад. И это представление очень органично легло на понимание Запада русским православным человеком: оно у нас на западной стене храмов изображено.

Поэтому, когда и в начале 2000-х годов, уже после прихода к власти Владимира Путина, нам продолжили навязывать сверху положительный образ Западной Европы, ЕС в качестве «партнёра и сотрудника», это вызвало только отторжение. Опять же, я говорю не о тех, кого новый режим прозападных капиталистов уже смог прикормить, а о народном большинстве, которое продолжило ощущать на себе и западный расизм, и сегрегацию, и высокомерие…

Повторю ещё раз, прикормленную часть жителей России Запад тогда ещё не травил, а большинство наших граждан он руками нашего внутреннего Запада начат травить ещё в 1990-е. Миллион избыточных смертей в год — это что, не травля? Господин Фадеев этого не замечал?

Что же до настроений, превалирующих в международных организациях, то и здесь я вижу наследие 1990-х и 2000-х годов. А мы-то сами, Россия, сумели обеспечить в них «достаточную» реакцию на факты русофобии в Прибалтике, потом на Украине, в Казахстане, в Средней Азии, в Закавказье? Нет, должной реакции не было.