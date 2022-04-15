Донецк, 15 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт приготовления украинских националистов к провокации в населённом пункте Константиновка. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе СК.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Согласно сведениям Министерства обороны РФ, националисты готовят провокации в Константиновке Донецкой Народной Республики. В частности, они планируют подрыв эстакады», — заявили в ведомстве.

По информации следователей, целью провокации стало желание растиражировать в СМИ недостоверную информацию о «бесчинствах российских военных».