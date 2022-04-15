Москва, 15 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В РФ продолжат падать объемы производства в промышленности и торговле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

«Вместе с резким подъемом ключевой ставки ЦБ РФ бизнес просто встал на паузу, — сказал Демин. — И дело здесь не только в логистических трудностях. Бизнес лишен инвестиций и доступа к оборотным средствам. В таких условиях продуктивная работа предприятий невозможна. Теперь всё будет зависеть от того, насколько оперативно правительство будет решать вопросы поддержки производства и торговли. Ведь рост ключевой ставки хоть и сдерживает инфляцию, но это временный эффект. В итоге такой экономический маневр только усугубляет ситуацию, ведь бизнес фактически остается заблокирован. Положительный сигнал в виде снижения ставки ЦБ мы уже увидели. Однако 17% – это все еще выгодная цифра лишь для банковского сектора. Но кредиты и лизинг для предпринимателей сегодня обойдутся очень и очень дорого».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов заявил, что полного импортозамещения в промышленном производстве России пока не наблюдается.