Париж, 15 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Оснований для того, чтобы Россия вышла из ЮНЕСКО на фоне происходящих событий, нет. Об этом 15 апреля заявил на брифинге постпред РФ при организации Александр Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

«Для этого нет никаких оснований, ЮНЕСКО — это не Совет Европы, это глобальная организация, глобальный гуманитарный форум, в составе 193 государств-членов, среди которых у нас очень много друзей и партнеров», — сказал он.

Также постпред РФ отметил, что в случае ухода нашей страны из организации это станет царским подарком Киеву, требующему изгнания России.

При этом Кузнецов указал на то, что попытки Запада изолировать Россию в ЮНЕСКО из-за спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины провалились, так как Китай и Индия «не изменили конструктивного подхода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал предложение депутатов краевой столицы о необходимости ужесточить правила употребления иностранных слов в вывесках и в рекламе.