Луганск, 15 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске и для этого призывают людей прийти на массовую акцию. Об этом говорится в сообщении министерства государственной безопасности ЛНР.

Валерий Мельников Горящие дома в Луганске во время артобстрела

По данным ведомства, спецслужбы Украины постоянно работают над тем, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике. В настоящее время пользователям соцсетей и мессенджеров рассылаются сообщения с призывом посетить несанкционированный митинг, который якобы пройдёт 16 апреля на Театральной площади Луганска.

«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получены данные о спланированном украинскими спецслужбами диверсионно-террористическом акте в столице республики», — предупредили в ведомстве.

Установлено, что сообщения о митинге приходят с Украины. Теракт запланирован в момент массового скопления людей.

Жителей республики призвали соблюдать максимальную бдительность и не поддаваться на провокации украинских спецслужб.

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