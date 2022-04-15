Москва, 15 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Демарш Польши об отказе на поставки угля предсказуем. Экспортеры прорабатывали такой вариант развития событий, хотя он и негативный, заявил корреспонденту ИА REGNUM горный инженер-экономист, профессор департамента отраслевых рынков Финансового университета при правительстве РФ Иван Петров.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Это вряд ли кого удивило, динамика поставок угля в Польшу отрицательная, в 2021 году снижение к уровню 2020 года более чем на 20%.

Из этого выходит, что данное решение может привести к ограничению перевозок угля через Польшу в другие страны Европы по наиболее эффективному железнодорожному маршруту. Это выгодно для Польши, как крупнейшей угледобывающей страны в Европе.

В тоже время польским энергетикам придётся до начала нового отопительного сезона срочно провести переоборудование электростанций, которые были ориентированы на качественные характеристики российского угля.

Российский уголь с учетом его уникальных качественных характеристик будет поставляться через иные европейские страны, «окрашиваясь» под нероссийский и будет стоить для Польши дороже.

Следует обратить внимание, что в общем экспорте российского угля поставки в Польшу составляют порядка 3,5%.

По всей вероятности, эти поставки могут быть переориентированы на другие страны Европы: Нидерланды (крупнейший европейский угольный хаб), Турцию, Германию, Италию, Францию, Испанию, Бельгию, Румынию, Словакию и Хорватию, которые суммарно получают из России в семь раз больше угля, чем Польша», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, указ, вводящий эмбарго на поставки угля и каменного кокса из России и Белоруссии, подписал президент Польши Анджей Дуда.

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