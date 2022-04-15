Москва, 15 апреля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал сайт газеты The Moscow Times за один из опубликованных материалов, сообщает русская служба издания.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

В редакции уточнили, что материал касался проведения специальной военной операции России на Украине. При этом бот RKN block check показывает, что IP-адрес The Moscow Times блокируется по решению Генеральной прокуратуры. В издании утверждают, что не получали уведомлений.

Англоязычная версия издания остаётся доступной.