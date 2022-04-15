Сеул, , 13:54 — REGNUM С 5 по 7 мая в Южной Корее пройдёт 12-й Международный детский марафон. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей благотворительной организации «Спасите детей».

Марафон Josiah Mackenzie

Согласно опубликованным данным, в мероприятии планируют принять более 10 тыс. человек.

Впервые марафон прошёл в 2011 году в Сеуле. Тогда в нём приняли участие около 3 тыс. человек. С 2017 года марафон начал проводиться и в других городах страны. С 2020 года мероприятие проходит в бесконтактном формате Run+Untact.

Известно, что на протяжении трех лет в марафоне принимают участие свыше 10 тыс. человек.

В рамках формата Run+Untact участники могут пробежать определённую дистанцию в любое время, подтвердив данный факт онлайн. В этом году забег будет проходить в 9 городах — Сеуле, Пучхоне провинции Кёнгидо, Тэчжоне, Чончжу провинции Чолла-Пукто, Начжу провинции Чолла-Намдо, Тэгу, Ульсане, Пусане и Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо. Там будут размещены офлайн пункты, где можно сделать памятное фото и принять участие в различных акциях.

Отмечается, что цель мероприятия — сбор средств для борьбы с детской бедностью. Все собранные деньги пойдут на поддержку малых народов Вьетнама.