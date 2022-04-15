София, 15 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Очередной этап повышения пенсий в Болгарии стартует 1 июля нынешнего года. Об этом 15 апреля со ссылкой на заявление болгарского министра труда и социальной политики Георгия Гьокова сообщает софийская газета «Факты».

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По словам Гьокова, в настоящее время правительство Болгарии определяет механизмы выделения соответствующих средств.

«Кабмин намерен провести индексацию пенсий и социальных пособий, которая должна компенсировать отмену надбавки, выделяемой в связи с карантином, — отметил, в частности, он. — Таким образом, соискатели не ощутят на себе последствий инфляционных процессов».

Согласно официальной информации, среди указанных механизмов – автоматическое начисление 5 – 10% к существующей пенсии, ежемесячная прибавка в размере 30 левов ($16) или другая адресная финансовая помощь. Оптимальный для болгарской экономики вариант будет выбран на ближайшем заседании Народного собрания (парламента) страны.