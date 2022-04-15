Москва, , 13:44 — REGNUM Преждевременно говорить о том, каких групп товаров коснётся переход к оплате в рублях и когда это произойдёт. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Установка президента – это методично и этапно, последовательно работать к расширению диапазона использования национальных валют», — сказал Песков.

По его словам, было бы неправильно давать какие-то точные сроки – по каким группам товаров и когда можно переходить на использование национальных валют.

«Это работа достаточно сложная, но концептуальная установка президента абсолютно очевидна», — добавил Песков.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о переводе в рубли оплаты за газ в недружественные страны. 31 марта он подписал соответствующий указ и подчеркнул, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если с 1 апреля оплата за газ не будет осуществляться в рублях.