Бухарест, , 13:39 — REGNUM В Румынии сразу два автомобиля совершили наезд на бурого медведя, перебегавшего оживленную трассу. Об этом 15 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Медведь бурый . Alexas_Fotos

По предварительным данным, инцидент произошел поздно вечером 14 апреля в районе населенного пункта Корню в уезде Прахова (Южная Румыния). На кадрах видеонаблюдения видно, как первая машина сбивает животное, после чего на другой полосе зверь попадает под колеса второго транспортного средства. При этом медведь серьезно не пострадал и благополучно ретировался в лес.

Как утверждают специалисты, в данном случае речь идет о животном, занесенном в список представителей «редкой фауны Румынии». Местные ветеринары начали поиски зверя для оказания ему медицинской помощи.