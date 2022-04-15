Сеул, 15 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США ведут переговоры о проведении встречи между избранным президентом Юн Сок Ёлем и президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей переходного комитета избранного президента.

stingrayschuller Джо Байден

Согласно опубликованным данным, Сеул настаивает на том, чтобы Байден посетил Южную Корею до поездки в Японию, где президент США должен принять участие в Четырехстороннем диалоге по вопросам безопасности (QUAD).

Если сторонам удасться договориться, то саммит состоится через несколько дней после того, как Юн Сок Ёль вступит в должность.

«Ничего не подтверждено, но обе стороны согласовывают графики», — сообщил представитель переходного комитета избранного президента.

Между тем по данным японской частной телекомпании JNN, переговоры находятся на завершающей стадии и Байден якобы должен посетить Южную Корею 21 мая.

Однако старший заместитель пресс-секретаря переходной группы Вон Иль Хи отказался подтвердить данную информацию.