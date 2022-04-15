Донецк, 15 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике под обстрел украинских войск попал посёлок Донецкий. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В 12:25 украинские боевики открыли огонь по луганскому посёлку Донецкий. С позиций в населённом пункте Орехово было выпущено десять ракет калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую.