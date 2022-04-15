Донецк, , 13:24 — REGNUM Вооружённые силы Украины совершили обстрел Донецка с применением тяжёлого вооружения. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

В 12:35 с украинских позиций в населённом пункте Новомихайловка обстрелян Петровский район Донецка. По нему выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли город Ясиноватая, применив установку РСЗО «Град».