Москва, 15 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Точные сроки расширения диапазона торговли за рубли пока давать пока неправильно, заявил 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал поручение методично и последовательно работать над расширением направлений торговли за национальные валюты.

«Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, неправильно, эта работа достаточно сложная, но концептуальная установка президента достаточно очевидна», — сказал Песков.