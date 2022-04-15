Абу-Даби, , 13:12 — REGNUM Правительство Объединённых Арабских Эмиратов обновило требования для иностранных граждан, пребывающих на территорию страны. Об этом 15 апреля сообщает официальная газета Ittihad.

ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным журналистов, в министерстве здравоохранения ОАЭ ослабили требования эпидемиологического характера, в частности – касающиеся обязательного наличия сертификата о вакцинации у иностранцев.

Согласно новым инструкциям минздрава страны, иностранные граждане, не привитые от коронавирусной инфекции, могут посетить территорию ОАЭ при соблюдении ряда требований. Совершеннолетние иностранцы обязаны иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за двое суток до прибытия в ОАЭ. Иностранцы моложе 16 лет могут свободно посещать территорию страны без каких-либо ограничений.