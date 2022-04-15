Донецк, 15 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град». Об этом 15 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 12:15 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка – н. п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате украинских ударов по городу Ясиноватая серьёзные повреждения получил Ясиноватовский машиностроительный завод.

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